سباق مع الزمن لإنقاذ رضيع سقط في بئر عمقها 100 متر

جهينة نيوز:

تسابق السلطات الإسبانية الزمن لإنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين، سقط في بئر عميقة في جنوب إسبانيا، يوم الأحد الماضي.

وجلبت شاحنات نقل معدات حفر وأنابيب ضخمة مع تأهب عمال الإنقاذ، اليوم الجمعة، لحفر نفق في محاولة للوصول إلى الطفل، بحسب صحيفة "لافن غادريا" الإسبانية.

وقالت متحدثة باسم حكومة بلدية ملقة "الأولوية الآن لأعمال حفر النفق العمودي"، فيما صرح مسؤولون، أمس الخميس، أنهم لم يفقدوا الأمل في العثور على الصبي حيا لكن العملية ستستغرق بضعة أيام على الأقل، ومن المقرر حفر نفق آخر بعدما نصب عمال الإنقاذ منصة لرفع التراب والركام.

وسقط الطفل ويدعى جولين في بئر قطرها 25 سنتيمترا فقط وعمقها 100 متر، أثناء تنزه عائلته في أرض خاصة في توتالان في ملقة.

وجذبت الحادثة اهتمام إسبانيا ويحبس البلد بأسره الأنفاس ترقبا لنتيجة محاولة الإنقاذ.

وعاش والدا الطفل مأساة سابقة في عام 2017، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن ابنهما البالغ من العمر ثلاثة أعوام توفي فجأة أثناء السير على شاطئ قريب من توتالان.

سبوتنك