ديبكا: حدث عسكري تاريخي في سوريا

جهينة نيوز:

ذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء أمس الخميس، أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، سيقابل أول معضلة عسكرية في حياته العسكرية كرئيس أركان، ممثلة في تواجد آلاف القوات الموالية لإيران على طول الحدود العراقية السورية، تنتظر السماح للدخول إلى الأراضي السورية حسب وصفه.

وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن الجنرال قاسم سليماني، قائد قوات الحرس الثوري الإيراني أعلن عن تمركز ما يزيد عن 10 آلاف مقاتل من "الحشد الشعبي" على الحدود العراقية السورية، على أهبة الاستعداد لاختراق الحدود السورية ودخول الأراضي السورية, في إشارة منه الى تقرير صحفي نشر قبل أيام عن تواجد 30 الف مقاتل من الجشد الشعبي على أهبة الاستعداد للقتال مع الجيش العربي السوري.

وأوضح الموقع الاستخباراتي العبري أن تلك القوات تتواجد تحت قيادة أبو مهدي المهندس، الذي زعم الموقع أنه إيراني الجنسية علماً بأن المهندس عراقي و أحد قادة الحشد الشعبي، و أضاف الموقع العبري هو أحد نواب قاسم سليماني، وبأن تلك القوات تستعد للدخول إلى سوريا في حال موافقة الرئيس السوري بشار الأسد بذلك، وذلك بهدف الانضمام للقوات العسكرية السورية ولقوات "حزب الله" اللبناني في سوريا نفسها، لمواجهة تنظيم "داعش" في مناطق شرقي سوريا و هو ما يمكن فهمه بحسب تقرير ديبا الى أن كيان الإحتلال الصهيوني لايزال يراهن على داعش المنهار و قلق من عملية محتملة ضد داعش.

وأشار الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، إلى أنه في حال دخول هذه القوات إلى الداخل السوري، فإن ذلك يعد الدخول الأكبر منذ دخول قوات موالية لإيران إلى سوريا، ولدخول قوات "حزب الله" اللبناني، نهاية عام 2014.

وأضاف الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي بأن دخول هذه القوات الموالية لإيران سيكون الاختبار الأول والحقيقي للجنرال أفيف كوخافي، الذي تولى مهام منصبه قبل أيام قليلة، موضحا أنه في حال دخول هذه القوات بالفعل إلى سوريا، فإنه قد دخل ما يزيد عن 15 ألف مقاتل إلى سوريا خلال أيام قليلة فقط.