نظام أردوغان يصبو الى منع الجيش السوري من دخول مدينة منبج

جهينة نيوز:

في إستمرار لتبادل الأدوار بين النظام التركي (ثاني دولة في الناتو) وقسد و أسيادهم في البيت الأبيض قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي: "يجب عدم السماح للنظام السوري بشن أي استفزازات تطال منبج، ولا بد من منع دخول قواته إلى منبج بدعم من الأكراد، وعلى الجميع ألا يحاولوا استغلال الوضع" بحسب تعبيره دون أن يكشف أهدافه المكشوفة أصلاً و هي وضع الجيش التركي في خدمة المصالح الامريكية.

وأضاف أقصوي: "تطهير منبج من المسلحين الأكراد مسألة أمن قومي بالنسبة إلينا، والهجوم الإرهابي الذي وقع في منبج مؤخرا، أظهر أهمية تطبيق اتفاق خريطة طريق منبج بشكل كامل، وتطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية".

وأكد أن تركيا "حازمة في ما يتعلق بمسألة تطبيق اتفاقية منبج مع الولايات المتحدة والانتقال إلى شرق الفرات"، في إشارة منه الى اتفاق غير شرعي بين دول الناتو بموجبه يقاتل الجيش التركي نيابة عن الامريكي.