الصین تعتزم استثمار 3 ملیارات دولار في قطاع النفط والغاز الایراني

جهينة نيوز:

ذكرت صحیفة 'وول ستریت جورنال' بانه ورغم الحظر الامیركي تعتزم شركة صینیة ابرام عقد مع ایران بقیمة 3 ملیارات دولار للاستثمار في قطاع النفط والغاز الایرانی.

والشركة الصینیة المذكورة هي 'ساینوبك' التی تعد من الشركات الصینیة العملاقة حیث تعتزم الاستثمار في مجال تطویر احد حقول النفط الایرانیة، ما یشیر الى اقبال مختلف الدول على الاستفادة من الاعفاء الموقت من الحظر الامیركي ضد ایران.

ویاتي القرار الصیني لمتابعة التعامل المربح مع ایران وتعزیز الحضور فیها تزامنا مع انسحاب بعض الشركات الاوروبیة كالایطالیة.

وقد اقترحت شركة 'ساینوبك' على ایران بان تقوم ازاء النفط الذي تشتریه من ایران بتنفیذ مشروع تطویر حقل 'یادآوران' بقیمة 3 ملیارات دولار.

ویبلغ حجم الانتاج الحالي لحقل 'یادآوران' 90 الف برمیل یومیا وسیرتفع الحجم بعد عملیة التطویر الي 180 الف برمیل.

وتفید مصادر مطلعة بان شركة 'ساینوبك' قد اطلعت امیركا عزمها على تنفیذ مشروع تطویر حقل 'یادآوران' النفطي