العثور على أضخم قرش في تاريخ الأرض..!

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية، مجموعة من الصوَر والفيديو تظهر لحظة العثور على أضخم قرش أبيض عملاق في تاريخ كوكب الأرض.

وتعود التفاصيل عندما اكتشف غوّاصان بالصدفة هذا الوحش المتحرك بالقرب من جزر هاواي، فقرّرا الاقتراب منه وتوثيق هذه اللحظة بكاميراتهما والتقطا الصوَر التذكارية معه.

وأطلق الثنائي مارك موهلر وصديقه كيمبرلي جيفريز إسم «Deep Blue» على أنثى القرش الأبيض العملاق، التي ظهرت مؤخّراً بينما كانت تأكل بقايا حوت نافق في وسط المحيط.

ونشر مولر الفيديو على الفيسبوك معلّقاً: «أكبر قرش أبيض في التاريخ... عمره حوالى 50 عاماً وطوله يصل إلى 7 أمتار... إنه وحش حقيقي على قيد الحياة وليس من الأساطير».