وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني

جهينة نيوز:

توفي اليوم الجمعة الفنان المصري سعيد عبد الغني عن عمر ناهز 81 عاماً بعد حياة فنية حافلة ومشوار طويل أثرى خلاله شاشتي السينما والتلفزيون بالأعمال المتنوعة.

وكانت الحالة الصحية للفنان الراحل تدهورت مؤخراً مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج في كانون الأول.

تخرج عبد الغني في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعمل في بداية حياته صحافياً بمؤسسة الأهرام ليجذبه بعد ذلك عالم الفن الذي دخله في منتصف السبعينات.

وقدم عبد الغني أدواراً بسيطة في المسرح والسينما إلى أن عرفه الجمهور في فيلم (العصفور) للمخرج يوسف شاهين ثم (المذنبون) مع المخرج سعيد مرزوق لتتوالى الأعمال بعد ذلك.

وقدم عشرات الأفلام السينمائية من بينها (حبيبي دائماً) و(درب اللبانه) و(التخشيبة) و(السلخانة) و(امرأة بلا قيد) و(دائرة الموت) و(موعد مع الرئيس) و(مجانين على الطريق) و(أيام الغضب) و(امرأة واحدة لا تكفي) و(امرأة تحت المراقبة).

وشارك الممثلة نادية الجندي بعض أفلامها مثل (مهمة في تل أبيب) و(الشطار) كما عمل مع عادل إمام في أفلام (إحنا بتوع الأتوبيس) و(مسجل خطر) و(رسالة إلى الوالي).

وفي مجال المسلسلات التلفزيونية قدم (الأيام الخضراء) و(الغربة) و(المعدية) و(الفرسان) و(أوراق مصرية) و(الثعلب) إضافة لرصيد كبير من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية والسهرات الدرامية.

وكان آخر تكريم له في الدورة 65 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في 2017.