فيتنام تعلن استعدادها لاستضافة قمة ثانية بين ترامب وكيم

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي، نغوين خوان بوك، أن بلاده مستعدة لاستضافة القمة الثانية المحتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها رئيس وزراء الفيتنام مع قناة "بلومبرغ" الأمريكية، وبثتها مساء الخميس.

وقال بوك: "دولتنا ستكون سعيدة لاستضافة القمة الثانية بين ترامب و كيم، لكن حتى الآن لم يتم اختيار فيتنام بعد لانعقاد القمة".

وأضاف: "لا أعرف إذا كان الطرفان سيقرران عقد اجتماعهما في فيتنام، نحن لا نعرف القرار الأخير".

وفي حال عقد الاجتماع المرتقب بين "ترامب" و"كيم" في فيتنام، شدّد "بوك"على أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها لتسهيل الاجتماع".

وحسب "بلومبرغ"، ستساعد الروابط الاستراتيجية والاقتصادية القوية بين واشنطن وهانوي، الأخيرة على الحد من اعتمادها على الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لفيتنام.

بدورها، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) عن مراقبين إن الاجتماع يمكن أن يعقد في هانوي، أو "دا نانغ" (وسط)، المنتجع الذي كان يضم خلال حرب فيتنام قاعدة جوية مهمة استخدمها الجنود الأميركيون وقوات فيتنام الجنوبية.

واستضاف المنتجع ذاته، عام 2017، قمة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادىء حضرها ترامب.

يشار أن فيتنام ظلت في وسائل الإعلام موقعا محتملا للقمة المقبلة، إلى جانب منغوليا وإندونيسيا.

وتملك كوريا الشمالية سفارات في الدول الثلاث المذكورة.

جدير بالذكر أنه في 12 يونيو/حزيران الماضي، عقد ترامب وكيم قمة تاريخية في سنغافورة، تلاها إعلان بيان مشترك وقّعه الطرفان.