ارتفاع ضحايا هجوم أكاديمية الشرطة في كولومبيا إلى 21 قتيلا

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف أكاديمية للشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، مساء الخميس، إلى 21 قتيلا.

وأعلنت الشرطة الكولومبية، في بيان الجمعة، أن 21 شخصا بينهم منفذ الهجوم الإرهابي، قتلوا في التفجير الذي وقع أمام أكاديمية الشرطة "جنرال سانتاندر"، جنوبي العاصمة.

وأضافت أن 68 شخصا أصيبوا في التفجير، نقلوا إلى المشافي، غادر منهم 58، عقب تلقي العلاج.

ودعا البيان المواطنين إلى الادلاء بأي معلومة تخدم التحقيقات، وتعهدت بالقاء القبض على المتورطين في الهجوم.

وأعلنت السلطات الكولومبية، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، على خلفية الهجوم.

وكانت آخر حصيلة معلنة، أشارت إلى مقتل 11 شخصا، وإصابة 87 شخصا، وفق أمانة الصحة في بلدية بوغوتا.