الخارجية المصرية تهيب بمواطنيها المسافرين إلى الدولة الإفريقية ضرورة احترام القوانين

جهينة نيوز:

أهابت وزارة الخارجية المصرية بالمواطنين المسافرين إلى الدول الأفريقية، ضرورة احترام قوانين الإقامة والعمل الخاصة بهذه الدول.

وناشدت الخارجية مواطنيها بإتباع الطرق الرسمية في مزاولة أية أنشطة تجارية، ومن بينها القيام بفتح محال تجارية لبيع بضاعتهم.

يأتي ذلك في ضوء ما رصده القطاع القنصلي بوزارة الخارجية في الآونة الأخيرة، من قيام عدد من المصريين بالحصول على تأشيرات دخول إلى بعض الدول الأفريقية، حيث يقومون بالتجارة في منتجات بالمخالفة للقوانين الداخلية وللغرض الأساسي من تأشيرة الدخول الحاصلين عليها.

كما دعت وزارة الخارجية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية لبعض متعهدي السفر من مصر إلى الخارج الذين لا يقومون بالوفاء بتعهداتهم أو التزاماتهم بتوفير أية فرص عمل للمواطنين أو حتى تحمل نفقات إقامتهم أو معيشتهم، وهو ما يضطرهم إلى طلب المساعدة، ولا يتبقى لهم إلا خيار العودة إلى أرض الوطن أو البقاء في الدولة محل السفر وتجاوز مدة الإقامة بحثا عن أي فرصة عمل أخرى، وهو الأمر الذى يعرضهم للمساءلة ويضعهم تحت طائلة القانون بتلك الدول.