رجل يزن 300 كغ ويصر على الأكل حتى الموت..!

جهينة نيوز:

يبلغ الأميركي كايسي كينغ، 34 عاماً، وهو يصر على تناول كمية كبيرة من الطعام رغم أن وزنه وصل إلى 300 كيلوغراماً.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية يعيش الشاب مع والده ويمضي وقته جالساً أمام الشاشة يمارس ألعاب الفيديو ويأكل. ولهذا بات يعاني من سمنة مرضية جعلت حياته وحياة الأشخاص المحيطين به صعبة جداً.

وذكرت الصحيفة أنه بات من الصعب إيجاد ملابس تناسبه وأنه يستحم في وعاء كبير مخصص لإطعام الحيوانات في الحديقة.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "لم أفكر يوماً في أنني سأعيش مع أبي حتى سن الـ34 وسأبقى عاطلاً عن العمل ولا أمتلك المال وأمارس ألعاب الفيديو طيلة النهار مع تناول الطعام".

وأضافت الصحيفة أن كايسي كان يزن 100 كيلوغراما عندما حاز شهادته الجامعية وأنه بدأ العمل في بعض المطاعم، مشيرة إلى أن زيادة وزنه المستمرة منعته من مواصلة العمل وهو ما دفع والدته إلى طرده من منزلها.

وجاء في التقرير أيضاً أنه ووالده كانا يتناولان الطعام من دون حدود. إلا أن الابن قرر أخيراً المشاركة في برنامج يعرض على شاشة قناة TLC ويساعد الأشخاص الذين يحتاجون إلى خسارة الوزن.