موتورولا تسعى إلى إحياء هاتفها «رازر»

جهينة نيوز:

تسعى شركة موتورولا إلى إحياء هاتفها الشهير القابل للطي "رازر" بعد أن أطاحت به شركة أبل عبر هاتفها الذكي الشهير "آيفون"، الذي كان أول ما يعمل بشاشة اللمس، قبل أكثر من عقد.

ولكن عودة "رازر" هذه المرة ستكون على شكل هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي، وبسعر أولي يصل إلى 1500 دولار، وفقا لمصادر مطلعة على هذا الشأن.

فقد تحالفت مجموعة لينوفو الصينية مع شركة فريزون للاتصالات في صفقة حصرية على بيع أجهزة "رازر" الجديدة في الولايات المتحدة في موعد أقصاه شباط / فبراير المقبل.

وعلمت المصادر أن الجهاز مازال قيد الاختبار، لكن لم يتم تحديد موعد إطلاقه، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكانت لينوفو اشترت قسم الهواتف المتحركة في موتورولا من غوغل، التي سبق لها أن استحوذت على هذا القسم من أعمال الشركة الأميركية في العام 2014.

وتخطط لينوفو من أجل تصنيع نحو 200 ألف وحدة من الجهاز، كما أفادت المصادر المطلعة بهذا الأمر.

وكانت موتورولا أطلقت جهاز رازر في 3 القابل للطي عام 2004، وخلال فترة بسيطة نال شهرة واسعة وحظي باستقبال شعبي هائل، خصوصا بين النجوم والمشاهير، على غرار ديفيد بيكهام.

وفي ذلك الحين، باعت موتورولا ما يصل إلى 130 مليون وحدة من الجهاز في مختلف أنحاء العالم.

ومع طرح أول جهاز آيفون من أبل في العام 2007، انتهى عصر "رازر"، وكثير من الأجهزة الأخرى مثل أجهزة نوكيا وبلاكبيري، وتراجعت مبيعات موتورولا بشكل كبير، وتحولت الشركة إلى الخسارة، فاضطرت إلى بيع قسم الأجهزة المحمولة إلى غوغل عام 2011.

ويشكل "رازر" جزءا من خارطة الطريق الخاصة بشركة فريزون للعام 2019، التي تتضمن بعض أوائل الأجهزة التي تعمل بشبكات الجيل الخامس، مثل هواتف غالاكسي من سامسونغ.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو، يانغ يوانغكينغ، أشار في شباط / فبراير 2017، إلى أن المستخدمين سيرون تقنية الشاشات القابلة للطي في هواتف الشركة وخصوصا الطراز "رازر".

وتبع ذلك، تقديم موتورولا لبراءة اختراع لهاتف قابل للطي يدمج شاشتين في شاشة قياسها 6.5 بوصة، مع مفصل في المنتصف يتيح طي طرفي شاشة الهاتف إلى الداخل، كما أنه يدعم كاميرتين.