ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد تخفيضات «أوبك»

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة، اليوم الجمعة، بعدما أظهر تقرير من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن إنتاج المنظمة هبط بشدة الشهر الماضي، مما حد من المخاوف بشأن تخمة ممتدة في المعروض.

كما قال محللون إن الأسواق المالية، بما في ذلك سوق النفط، تلقت دعما من تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، ذكر أن واشنطن تدرس رفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية كليا أو جزئيا.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.70 دولارا للبرميل في العقود الآجلة، بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 63 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 61.84 دولار للبرميل.

وقالت أوبك إنها خفضت إنتاج النفط بمقدار 751 ألف برميل يوميا في كانون الأول / ديسمبر، قبل سريان اتفاق جديد لكبح الإمدادات، مما يشير إلى أن المنتجين حققوا بداية قوية لتفادي تخمة في المعروض في 2019.

وذكرت المنظمة أنها تخطط لاجتماع مع حلفائها في السابع عشر والثامن عشر من نيسان / أبريل في فيينا، لمراجعة اتفاق خفض الإمدادات الذي بدأ سريانه في يناير.