احتدام الصراع بين ليفربول وتوتنهام على ضم «فقير»

جهينة نيوز:

انضم نادي توتنهام هوتسبر إلى أندية البريميرليغ التي تتسابق، وعلى رأسها ليفربول، على ضم النجم الفرنسي الدولي من أصل جزائري نبيل فقير.

ويعد لاعب نادي ليون الفرنسي نبيل فقير هدفا للألماني مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب منذ وقت طويل، لكنه فشل في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية إلى أن مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو بات مستعدا الآن لوضع سعر للاعب الحائزة على كأس العالم مع منتخب الديوك هذا الشهر.

وكانت بداية فقير في الموسم الحالي من بطولة الدوري الفرنسي أكثر من رائعة، وتمكن من إحراز 7 أهداف إضافة إلى تقديم 4 مساهمات حاسمة خلال 18 مباراة.

وكرر فقير أداءه الرائع في الموسم الماضي عندما أحرز 23 هدفا وساعد في إحراز 8 أهداف أخرى لفريقه خلال 40 مباراة لعبها في الدوري الأول بفرنسا.

وكان فقير عانى من مشكلات عديدة فيما يتعلق باللياقة البدنية، كما أنه تعرض لمشكلات أخرى ذات علاقة بالإصابات، ويعتقد أنها السبب في عدم اكتمال انتقاله إلى "أنفيلد" سابقا.

يشار إلى أن عقد فقير مع ليون ينتهي في العام 2020، مما يعني أن فريقه قد يكون مستعدا للحصول على المال من بيع صانع الألعاب بدل من خسارته في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل.

ويأتي اهتمام السبيرز بصانع ألعاب نادي ليون بعد الإصابة التي تعرض لها نجمه هاري كين خلال المباراة ضد مانشستر يونايتد، التي حسمها الأخير لصالحه بهدف دون مقابل.