شاهد .. كيف يحضر الكمبوديون لحم الكلاب لأكلها ؟!!

جهينة نيوز:

يشتهر الكمبوديون بتناول لحم الكلاب اذ يعتبر من الوجبات المفضلة في طعامهم على الرغم من أنها قد تحمل العديد من الأمراض مثل داء الكلب أو الديدان أو غيرها من الطفيليات التي قد تمثل خطورة على صحة الإنسان.

و قالت متحدثة باسم جمعية رعاية الحيوان في بنوم بنه إن المنظمة تدعم موقف وقف تناول لحوم الكلاب في كمبوديا .

وأضافت: "تعارض جمعيتنا تماما تجارة لحوم الكلاب"، مضيفة "تناول لحم الكلاب ليس عادة كمبودية أو تقليدا ولحوم الكلاب ليست جزءا من التراث الطهوي التاريخي الغني لكامبوديا. إن أكل لحوم الكلاب ينبع من السبعينيات ومن فترة اجتماعية واقتصادية صعبة في تاريخ البلاد".

وتظهر لقطات نشرتها شبكة ناشطة في حماية حقوق الحيوانات في العاصمة الكمبودية بنوم بنه الظروف المروعة التي وجدت في العديد من مطاعم لحوم الكلاب، حيث يجري الاحتفاظ بها في كثير من الأحيان في أقفاص لتذبح في الموقع حسب الحاجة.

وفي أغلب الأحيان تسلق وتغلى —حيّة — بدرجات حرارة هائلة. كما يتم ذبح الكلاب غالبا في ظروف غير صحية إذ يكون خطر التسمم الغذائي مرتفعا جدا

و يذكر أن11 دولة تشتهر بأكل الكلاب وتقع جميعها في القارة الآسيوية وهي: كمبوديا، والصين، و الهند، وإندونيسيا، واليابان، ولاوس، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وفيتنام بحسب مجلة Animal People news .