ترامب يحرم بيلوسي من السفر و الاخيرة ترد

جهينة نيوز:

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتأجيل جولة خارجية لها وحرمانها من استخدام طائرة عسكرية للسفر، وذلك على خلفية الإغلاق الحكومي المستمر منذ 27 يوما.

وكتب ترامب في رسالة إلى بيلوسي: "نظرا للإغلاق الحكومي، أود إبلاغكم مع الأسف بتأجيل رحلتكم إلى بروكسل ومصر وأفغانستان. نحن سنعيد جدولة هذه الرحلة التي تستغرق 7 أيام بعد انتهاء الإغلاق الحكومي".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن ترامب "أجل إمكانيتها لاستخدام الطائرة العسكرية، التي تتطلب الموافقة. وكما أوضح في الرسالة، فإن بإمكانها السفر ولكن عليها أن تستخدم الرحلات التجارية".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكي يستخدم دائما طائرة عسكرية أثناء السفر إلى الخارج، وبإمكان رئيس الدولة عدم السماح بذلك، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

و بدوره رد المتحدث باسم نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تأجيل جولتها المقررة إلى بروكسل ومصر وأفغانستان.

وقال درو هاميل، المتحدث باسم بيلوسي، في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "الرحلة التي كانت من المقرر القيام بها إلى أفغانستان، كانت ستهبط في بروكسل لراحة الطيارين فقط، وكان سيتم خلالها لقاء بيلوسي مع كبار قادة الناتو، والقادة العسكريين الأمريكيين والحلفاء الرئيسيين، لتأكيد التزام أمريكا الصارم بتحالف الناتو".

وتابع "لم تكن الرحلة إلى أفغانستان تتضمن أي زيارة إلى مصر".

ومضى "الغرض من الرحلة، التعبير عن التقدير والشكر إلى رجالنا ونسائنا الذين يقاتلون ويخدمون البلاد، وللحصول على معلومات وتقارير عن الأمن القومي وتقارير استخباراتية هامة من أولئك الموجودين على الخطوط الأمامية في المعارك".

واختتم بقوله "الرئيس (ترامب) سافر إلى العراق، خلال فترة الإغلاق الحكومي".