تل أبيب تعلن عن سفر أحد مسؤوليها عبر الأجواء السعودية  

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أن مسؤولا إسرائيليا بارزا سافر إلى دولة آسيوية عبر الأجواء السعودية.

وادعى الجنرال الإسرائيلي، عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي للإعلام العربي، أن مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، سافر إلى الهند في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، مر خلالها عبر الأجواء السعودية.

ونشر جندلمان تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، جاء فيها أن مستشار الأمن القومي، مائير بن شبات، عاد إلى بلاده من زيارة قام بها إلى الهند، التقى خلالها برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وبمديري عام وزارتي الدفاع والخارجية الهنديتين، وبرؤساء الأجهزة الأمنية الهندية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بن شبات عاد من الهند إلى "إسرائيل"، عبر رحلة Air India، التي مرت فوق الأراضي السعودية، وهي زيارة تناولت العلاقات الثنائية وصفقات أمنية، وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات أخرى من شأنها تعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي والاقتصادي بين البلدين.