مرتزقة العدوان يطلقون النار على طاقم مرافق للفريق الأممي بالحديدة

جهينة نيوز

أكد مصدر مسؤول في الفريق الممثل للوفد الوطني ضمن لجنة التنسيق المشتركة لوقف إطلاق النار أن مرتزقة تحالف العدوان السعودي على اليمن أطلقوا النار على الطاقم الأمني المرافق لفريق الأمم المتحدة بالحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المصدر قوله في تصريح اليوم: إن “المرتزقة اطلقوا صباح اليوم الرصاص الحي على الطاقم الأمني المرافق لفريق الأمم المتحدة وذلك أثناء فتحهم الطريق بشارع الخمسين باتجاه مستشفى /22 مايو/ في مدينة الحديدة ما أدى إلى إصابة سائق الونش وعدد من أفراد الطاقم الأمني”.

مؤكدا أن هذا الاعتداء دليل واضح على سوء النوايا المبيتة الساعية الى إفشال اتفاق السويد وعرقلة تنفيذ إعادة الانتشار التي يتهرب منها الطرف الآخر بشكل واضح.

وحمل المصدر الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على الفريق الاممي داعيا في هذا الإطار فريق الأمم المتحدة إلى توضيح الحقائق وإدانة هذا الاعتداء لكونه كان شاهدا معاينا على هذا الاعتداء بشكل مباشر.

من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن بعثتها المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار في مدينة الحديدة بخير.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله في تغريدة اليوم: إن “رئيس البعثة باتريك كامرت وفريقه سالمون في الحديدة بعد تقارير عن إطلاق نار”.

ويأتي إطلاق النار بعد يوم واحد من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا غير مسلحين في اليمن في مهمة جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار