إطلاق أربعة صواريخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة بنجران

جهينة نيوز
أطلقت القوة الصاورخية في الجيش واللجان الشعبية اليوم أربعة صواريخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بقطاع نجران .
وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استدفت بأربعة صواريخ زلزال1 محلية الصنع؛ تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس؛ مكبدة العدو خسائرفي الأرواح والعتاد .
وأشار المصدر إلى أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت اثنين من المرتزقة قبالة السديس .
و في ذات السياق أفشلت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي بقطاع عسير .
وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال إفشال وحدات من الجيش واللجان الشعبية محاولة التسلل باتجاه الربوعة .
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)