إطلاق أربعة صواريخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة بنجران

الخميس, 17 كانون الثاني 2019 الساعة 21:00 | سياسة, عربي

إطلاق أربعة صواريخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة بنجران

جهينة نيوز

أطلقت القوة الصاورخية في الجيش واللجان الشعبية اليوم أربعة صواريخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بقطاع نجران .

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استدفت بأربعة صواريخ زلزال1 محلية الصنع؛ تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس؛ مكبدة العدو خسائرفي الأرواح والعتاد .

وأشار المصدر إلى أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت اثنين من المرتزقة قبالة السديس .

و في ذات السياق أفشلت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي بقطاع عسير .

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال إفشال وحدات من الجيش واللجان الشعبية محاولة التسلل باتجاه الربوعة .

وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)


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