بهذه الطريقة .. "إسرائيل" تضغط على دول العالم لنقل سفاراتها إلى القدس

جهينة نيوز

كشفت القناة الـ13 العبرية، (العاشرة سابقا) مساء اليوم الخميس، النقاب عن قيام وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلية، بإرسال رسائل إلى كافة الدول التي لديها علاقات رسمية مع "إسرائيل"، لمطابتها بنقل سفارات بلادها الى القدس.

وذكرت القناة العبرية، أن الخارجية "الإسرائيلية" أكدت في رسالتها، أنه سيتم منع إقامة قنصليات شرف، للدول التي لم توافق على نقل سفارة بلادها الى القدس، وعدم المصادقة على تجديد ولاية قناصل شرف في القدس.

وقالت القناة، إن هدف هذه الرسالة، التي أرسلتها الخارجية في شهر نوفمبر الماضي، هو ممارسة المزيد من الضغط، على الدول التي تربطها علاقات رسمية مع "إسرائيل"، لنقل سفاراتها.

وأضافت القناة، أن بعض الدول عبرت عن رغبتها مؤخرا، لنقل سفارة بلادها من "تل أبيب" الى القدس، مثل التشيك واستراليا، وتراجعت في اللحظة الأخيرة، وطالبت بإقامة قنصلية شرف، لها في القدس.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن رسالة وزارة الخارجية، أكدت للدول عدم موافقة إسرائيل على اقامة قنصليات شرف في القدس، وطالبت الدول التي ما زالت لا ترغب بنقل سفاراتها إلى القدس، بفتح ممثلية دبلوماسية بمستوى أعلى من قنصلية شرف، مثل مراكز ثقافية وممثليات تجارية أو ملاحق أمنية.