ماكرون يريد قتال داعش بعد الإنسحاب الأمريكي

الخميس, 17 كانون الثاني 2019 الساعة 20:25 | سياسة, عالمي

ماكرون يريد قتال داعش بعد الإنسحاب الأمريكي

جهينة نيوز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن مقتل أربعة أمريكيين في سوريا هذا الأسبوع يظهر أن المعركة ضد متشددي تنظيم "داعش" لا تزال مستمرة وتعهد بأن تبقي فرنسا قواتها في المنطقة هذا العام.

وقال ماكرون في كلمة للقوات المسلحة في تولوز "لا ينبغي أن يحولنا الانسحاب المعلن لحليفنا الأمريكي عن هدفنا الاستراتيجي، القضاء على "داعش"، وفقا لـ "رويترز".

هذا و لم يذكر ماكرون المظلة التي سيستعملها في حربه المزعومه ضد داعش أكانت التحالف الأمريكي الغير شرعي أصلاً أم مظلة الناتو أم كقوات إحتلال فرنسية.


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