القضاء على إرهابيين حاولوا التسلل من منطقة التنف

جهينة نيوز

قضت الجهات المختصة على مجموعة إرهابية حاولت التسلل من منطقة التنف في أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي بواسطة سيارة في بادية الهلبة باتجاه المناطق الآمنة جنوب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وأفادت سانا، بأنه نتيجة المتابعة الدقيقة والمستمرة للمجموعات الإرهابية المدعومة أمريكياً في منطقة التنف ورصد محاور تحركها ونصب الكمائن اللازمة وحقول الألغام قضت الجهات المختصة على مجموعة إرهابية حاولت التسلل من منطقة التنف ليلاً بواسطة سيارة في بادية الهلبة جنوب تدمر.

وأضافت أنه لدى بحث الجهات المختصة حول السيارة المدمرة تم العثور على رشاشات وقذائف "ار بي جي" وبندقية آلية وجثتي إرهابيين عرف منهما الإرهابي العراقي "الياس يونس حمود الهلال "كان يرتدي حزاماً ناسفاً.