بوتين: روسيا ستواصل الإسهام في تعزيز قدرات صربيا الدفاعية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل الإسهام في تعزيز قدرات صربيا الدفاعية وإجراء تدريبات عسكرية المشتركة معها.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المباحثات الروسية — الصربية في بلغراد: "بحثنا مع الشركاء الصربيين قضايا التعاون العسكري والعسكري التقني، سنواصل الإسهام في تعزيز قدرات صربيا الدفاعية، وتطوير التعاون العلمي والإنتاجي مع مؤسسات الدفاع في البلاد، سنواصل التدريبات العسكرية المشتركة".

من جهته أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده وروسيا وقعتا خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي تجري حاليا إلى صربيا، اتفاقيات بقيمة 200 مليون يورو، مشيرا إلى أن المبلغ قد يرتفع إلى 600 مليون.

وقال فوتشيتش: "نحن سعداء جدا لكيفية تطور تعاوننا في كل المجالات. لم يسبق لنا أبدا أن نوقع هذا الكم من الاتفاقيات كما حصل اليوم… لقد وقعنا اليوم اتفاقيات بقيمة نحو 200 مليون يورو. إذا استمرينا كما فعلنا اليوم فقد يرتفع هذا الرقم إلى 600 مليون".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصدر في مجال التعاون العسكري التقني الروسي، أنه يخطط لتوقيع عقود جديدة في مجال التعاون العسكري بين موسكو وبلغراد خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى صربيا اليوم الخميس.

المصدر: سبوتنيك