11 شخصا و5 مؤسسات إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا

الخميس, 17 كانون الثاني 2019 الساعة 19:15 | سياسة, عالمي

11 شخصا و5 مؤسسات إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا

جهينة نيوز

أعلن مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل اليوم، أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على مستوى وزراء الخارجية، يعتزم خلال جلسته يوم 21 يناير، توسيع قائمة العقوبات ضد سوريا.

وذكر المصدر، أنه ستتم إضافة 11 شخصا و5 منظمات إلى القائمة الأوروبية السوداء ضد سوريا.

وقال المصدر، في حديثه قبيل لقاء وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "من المتوقع، تجديد قائمة العقوبات ضد سوريا".

ورفض المصدر، الكشف عن أسماء الأشخاص والمؤسسات التي ستشملها العقوبات وقال: "سيتم نشر الأسماء في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعد اتخاذ قرار رسمي بذلك يوم الاثنين".


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