عمال الساحل للغزل : تعبنا من الوعود بتحقيق مطالبنا...وزير الصناعة يطالب بإمهاله حتى آذار ليروا النتائج

جهينة نيوز- عاطف عفيف

اتسم اللقاء الذي جمع وزير الصناعة محمد معين جذبه مع عمال شركة الساحل للغزل في مدينة جبلة بالصراحة، خاصة وأن الوزير اعتبر أن جوهر الزيارة هو لحل مشاكل العمال وتحسين واقعهم واصفاً إياهم بالبوصلة .

ونقل العمال خلال حديثهم مع الوزير همومهم ومشاكلهم والصعوبات التي تعترضهم خلال مسيرة العمل اليومية في الشركة وتركزت مطالبهم على اعتبار العمل بقطاع الغزل من الأعمال المجهدة، وإعادة النظر بتعويض طبيعة العمل وطبيعة الاختصاص التي توقفت منذ عام 2009،زيادة سعر الوجبة الغذائية اليومية والبالغة 30 ل.س وتشميل جميع العمال بها، إيجاد حل جذري للعمال الذين لديهم وضع صحي ولا يستطيعون القيام بالعمل ضمن الصالات الإنتاجية، إعادة دراسة الحوافز، رفع سقف المكافأة التشجيعية ونسبة المكافأة من كتلة الرواتب، زيادة كتلة الطبابة للشركة تماشياً مع ارتفاع سعر الأدوية والأجور والمعالجات الطبية ، الإسراع بإصدار الملاك العددي للشركة ، تشميل جميع العمال بالضمان الصحي، وتخصيصهم بأطباء اختصاصين وليس أطباء أطفال، والالتزام بالاستراحة الصحية التي يصفها الطبيب وعدم اختصارها من قبل المدير حسب ما يشاء

كما اشتكى العمال من واقع الآلات السيء نتيجة القدم والتي لم تعد قادرة على مواكبة تطور الإنتاج وهي بأمس الحاجة للصيانة وتحسين واقعها بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسن وضعه ونوعيته.

وفي رده قال وزير الصناعة جئنا اليوم لمعالجة واقع العمال والاستجابة لمتطلباتهم المحقة واتباع الأساليب التي تعمل على جذبهم وتشجيعهم على العمل والابتعاد عن أسلوب العقاب وفي هذا الإطار وجه برفع العقوبات عن جميع العمال وتعديل الحوافز وإعطاء المكافآت للعمال المتميزين، كما وجهة برفع الوجبة الغذائية اليومية من 30 ل.س إلى 240 ل.س،

وأكد الوزير على تقديم الرعاية للعمال بالشكل المناسب لكي تتمكن الشركة من الوصول إلى الإنتاج الفعلي بنمر خيوط مسوقة وتحقيق ريعية اقتصادية عالية، وطالب إدارة الشركة بإرسال تقرير نصف شهري عن وضع الإنتاج والتسويق واستهلاك القطع التبديلية ،ووضع حوامل الطاقة ما يساهم في تقييم واقع العمل وبالتالي لرفع الريعية الاقتصادية المطلوبة.

وأبدى الوزير عن عدم رضاه للمخازين الموجودة في مستودعات الشركة وطالب المسؤولين عن موضوع التسويق بالبحث لإيجاد زبائن خارج القطر وداخله من أجل تصريف المنتج، والبحث عن طرق لرفع كفاءة الآليات ،وعدم إنتاج النمر غير المسوقة، كما ركز على الأمن الصناعي وتأمين كافة المستلزمات من لباس وكمامات ما يؤمن صحة العامل وتأدية عمله بالشكل الأفضل.

وأبدى بعض العمال مخاوفهم من أن تذهب مطالبهم أدراج الرياح و قالوا: سمعنا وعوداً كثيرة مشابه من المسؤولين والوزراء السابقين ولم يتحقق شيء، وبدوره الوزير طالب بإعطائه الفرصة حتى الشهر الثالث حيث سيكون هناك زيارة أخرى للشركة ليتابع ما تحقق من تلك المطالب.

المحافظ إبراهيم خضر السالم أكد على العمل للتعاقد مع أطباء اختصاصيين لمتابعة الوضع الصحي للعمال، وقال بإمكانه تأمين بعض الخدمات كتأمين أسطوانات الغاز للعاملين وإلى الشركة وكذلك بالإمكان فتح صالة للسورية للتجارة في حال تأمين المكان وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة في الشركة، والقيام بسلسلة من المعالجات لتحسين واقع العمل والإنتاج ومصلحة العمال.

وأشار مدير شركة الساحل المهندس رامي سلوم أن شركة الساحل للغزل تعد من أهم الشركات المنتجة للخيوط القطنية في القطر، في عام 2018 تم تجاوز بعض العقبات والسير نحو نتائج أفضل وتحقيق الطاقة الإنتاجية ،في عام 2017وصل الإنتاج إلى 6386 طناً في حين المخطط كان 24000 طناً ،ووصل الإنتاج إلى 8235 طناً في عام 2018 في حين المخطط كان 20000طناً.