تنويه من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية حول توزيع الغاز في دمشق 

الخميس, 17 كانون الثاني 2019 الساعة 18:22 | شؤون محلية, أخبار محلية

تنويه من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية حول توزيع الغاز في دمشق 

جهينة نيوز

مدير فرع دمشق و ريفها لتوزيع الغاز م.منصور طه :

 تم يوم الأربعاء 16 – 1 – 2019 توزيع (17120) اسطوانة غاز منزلي في محافظة دمشق .

و يوم الثلاثاء 15- 1- 2019 بلغت الكمية الموزعة (18260) اسطوانة .

ويوم الاثنين 14 – 1-2019   بلغت الكمية الموزعة ( 20500 ) اسطوانة .

من أصل هذه الكميات اليومية يتم توزيع ( 6000 ) اسطوانة عن طريق المحافظة بإشراف لجان الأحياء و المخاتير و أعضاء مجلس المحافظة و بشكل دوري على أحياء دمشق 

كذلك توزع (2000 )  اسطوانة عن طريق الشركة السورية للتجارة و يتم توزيع باقي الكمية عن طريق المعتمدين و القطاعات الأخرى باشراف مباشر من قبل مديرية التجارة الداخلية .


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