مديريات التجارة الداخلية تواصل ضبط المتلاعبين بالغاز وتخصص أرقام هواتف للشكاوى والتواصل معها

جهينة نيوز

استكمالا لنشاط وجهود مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لضبط التلاعب بمادة الغاز والعديد من السلع والمواد تم يوم أمس تنظيم 91 ضبطاً تموينياً بحق موزعي ومراكز توزيع ومنافذ بيع الغاز لقيامهم بالغش والتلاعب بعملية البيع وسعر الأسطوانة واستخدام الغاز المنزلي بدل الصناعي

وقد بلغ عدد الضبوط المنظمة بدمشق 30 ضبطا تموينيا بمخالفات بيع مادة الغاز المدعومة بسعر زائد في السوق السوداء واستخدامها لغير الغاية المخصصة لها وتم حجز 68 أسطوانة غاز وتركزت المخالفات في أحياء الشاغور ومساكن برزة والفحامة وركن الدين وكفرسوسة وعين كرش والقنوات وساروجة والمزة

وبلغ عدد الضبوط المنظمة بريف دمشق 17 ضبطا تموينيا بمخالفات الاتجار بالغاز والبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار واستخدام الغاز المنزلي في المطاعم والامتناع عن البيع وتم حجز 243 أسطوانة غاز وتركزت المخالفات في أحياء ومناطق جرمانا ودير عطية والتل وعرطوز وزاكية والمطلة والعادلية وجديدة الوادي والقطيفة

فيما بلغ عدد الضبوط المنظمة في محافظة حمص 10 ضبوط بحق عدد من باعة ومراكز توزيع الغاز المخالفين شملت مخالفات متنوعة منها (تقاضي زيادة في اجور بدل خدمات- عدم الاعلان عن اجور بدل خدمات - عدم التقيد بمواعيد فتح المركز).

ونظمت مديرية التجارة الداخلية بحماه 12 ضبط تمويني بمخالفات (تعبئة بوابير غاز بدون ترخيص، عدم مسك سجل نظامي، اغلاق بدون اذن، الاتجار بالغاز، عدم وجود لوحة غاز على المركز، استخدام الغاز المنزلي بالمطاعم، عدم الاعلان عن أسعار الغاز، تقاضي أسعار زائدة ) وتم حجز 220 اسطوانة غاز

وبلغ عدد الضبوط المنظمة في درعا 6 ضبوط وتم حجز 220 أسطوانة.

كما تم تنظيم 8 ضبوط باللاذقية و6 ضبوط ف طرطوس و 2 في حلب

وتؤكد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها تستقبل شكاوى الأخوة المواطنين على مدار ال 24 ساعة على الأرقام التالية (119-120-9684) وتعمل على الاستجابة لها وإيجاد الحلول المناسبة فور تلقيها من المواطنين.

وتدعو المواطنين إلى المشاركة في كشف مواطن الخلل والضعف والإبلاغ عن حالات الفساد والغش,