برعاية المهندس خميس.. احتفال مركزي بعيد الشجرة على طريق المطار

جهينة نيوز

برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أقيم اليوم احتفال مركزي بعيد الشجرة الـ 67 في موقع الجسر السابع على طريق مطار دمشق الدولي تم خلاله إطلاق حملة تشجير وطنية تستمر حتى نهاية شهر آذار القادم بهدف توسيع الرقعة الخضراء واعادة زراعة الغابات المتدهورة والمحروقة والمحافظة على ديمومة واستمرارية انتاجية الغابات والتركيز على العوائد الاقتصادية والبيئية للغابة.

وزير الزراعة المهندس أحمد القادري لفت في كلمة له إلى أن الوزارة تسعى لإعادة تأهيل كل المواقع الحراجية التي تعرضت للقطع والحرق والتخريب وتم وضع خطة للمرحلة القادمة تتلخص بالتركيز كأولوية على هذه المناطق وتأمين احتياجات زراعتها بالإضافة لتوفير متطلبات القطاعين العام والخاص من الغراس وذلك عن طريق زيادة طاقة مشاتل الوزارة من 6ر1 إلى نحو 5 ملايين غرسة.

وبين القادري أن حملات التشجير مستمرة لغاية الـ 30 من آذار القادم وستشمل كل المحافظات السورية لإعادة الغطاء النباتي الأخضر إلى ربوع سورية.

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد شعبان عزوز قال “نحتفل اليوم بعيد الشجرة في منطقة عانت من الإرهاب وتم تحريرها بتضحيات شهدائنا ويجب إعادة زراعتها بالكامل وإنهاء آثار الإرهاب الذي طال الحجر والبشر والشجر”.

بدوره أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم أن مديرية الزراعة في المحافظة تقوم بزراعة 5 آلاف غرسة على مساحة 10 هكتارات وتتضمن خطة المشاتل للعام القادم إنتاج مليون و100 ألف غرسة وتحريج 620 هكتارا وهناك 470 ألف غرسة حراجية جاهزة للزراعة ستزرع منها 300 ألف غرسة والباقي سوف يتم بيعه للفلاحين ويوزع قسم منه على الوحدات الإدارية والقطع العسكرية والمدارس بالإضافة الى خطة انتاج الغراس المثمرة البالغة 552 ألف غرسة ستوزع بأسعار رمزية على الفلاحين.

محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أوضح أن على الجميع التوجه نحو الزراعة ولا سيما الأشجار المثمرة التي تعد زادا للأجيال المقبلة داعيا إلى التوسع بالزراعة وإعادة تشجير المساحات الخضراء مشيرا إلى سعى المحافظة لإعادة تأهيل المواقع التي تعرضت للحريق أو القطع ضمن خطة ورؤية للمرحلة القادمة وزيادة الطاقة الانتاجية للمشاتل.

وبين مدير زراعة ريف دمشق الدكتور علي سعادات أن المساحة التي تتم زراعتها على طريق المطار تبلغ 10 هكتارات ستزرع ب 5000 غرسة من أشجار الزيتون والطرفة والأزدرخت لافتاً إلى أن خطة المديرية في دمشق وريفها تشمل زراعة 620 هكتارا بما يقارب 300 ألف غرسة.

حضر الاحتفالية رئيس الاتحاد العام للفلاحين المهندس أحمد صالح ووزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس وأمينا فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق وريفها ونقيب المهندسين الزراعيين وعدد من الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية.