تموين دير الزور يضبط 195 كيس دقيق مجهول المصدر

جهينة نيوز

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور في ناحية العشارة كمية 195 كيس دقيق وزنها (9) أطنان (750) كغ تبين منها 177 كيس دقيق مجهول المصدر وسيتم سحب عينات من ال (18) كيس المتبقين للتأكد من انها دقيق تمويني.

كما نظمت المديرية ضبطا تموينيا بحق مخبز الميادين بمخالفة عدم الإبلاغ عن الركز بكمية 18 كيس وثلاثة ضبوط تموينية بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر.

وبينت المديرية أنه تم تنظيم الضبط أصولا واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وذلك لخطر المواد مجهولة المصدر على صحة المواطنين لعدم خضوعها للتحاليل المخبرية اللازمة التي تؤكد مطابقتها لمواصفات وشروط الصحة والسلامة السورية

المصدر- وزارة التجارة الداخلية