ارتفاع إنتاج حديد حماة إلى 30 طنا يوميا

جهينة نيوز

أعلن المدير العام للشركة العامة للمنتجات الحديدية المهندس أحمد طنب عن ارتفاع انتاج الشركة من مادة الحديد إلى 30 طنا يوميا خلال الآونة الأخيرة وذلك بعد ان تمت زيادة تغذية الشركة بالتيار الكهربائي ساعة واحدة يوميا.

وأوضح المهندس طنب لسانا أن زيادة مدة التغذية جاءت بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة عبر التواصل مع وزارة الكهرباء مؤكدا أن هذه الزيادة في الانتاج أدت لانخفاض تكاليف الإنتاج بشكل عام وخاصة في مجال استهلاك الاقطاب الفحمية المستخدمة في عملية الصهر.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن تسويق ما لديها من مخازين بين طنب أن الشركة لديها مخازين تصل إلى 6 آلاف طن من الحديد المبروم البيليت وهي مستمرة في اجراءاتها لتخفيض هذا المخزون عبر الإعلان عن تخفيض أسعارها والتي وصلت حسب آخر نشرة إلى 295 ألف ليرة لطن الحديد المبروم متوسط الشد و 265 الف ليرة لحديد البيليت وذلك في الـ26 من الشهر الماضي.

وقال مدير عام الشركة إن السوق المحلية تشهد ركودا في الطلب على الحديد خلال هذه الفترة من السنة ومع الظروف الجوية السائدة إضافة إلى انخفاض أسعار الحديد عالميا كاشفا عن قيام الشركة خلال الفترة القادمة بالإعلان عن تخفيض آخر على الأسعار.