إيران قلصت إنتاج النفط في كانون الأول الماضي بفعل العقوبات

جهينة نيوز

أفاد تقرير منظمة "أوبك" لشهر كانون الثاني/يناير، أن إيران قامت في شهر كانون الأول/ديسمبر، بتقليص إنتاجها من النفط بمقدار 561 ألف برميل يوميا ليصل الإنتاج إلى 2.769 مليون برميل يوميا.

ويتقلص حجم إنتاج النفط في إيران شهريا على خلفية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. فقد وصل حجم إنتاج النفط في البلاد في شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 3.33 مليون برميل يوميا، وفي تشرين الثاني/نوفمبر وصل حجم الإنتاج إلى 2.928 مليون برميل يوميا.

ويبلغ حجم تقليص الإنتاج في كانون الأول/ديسمبر، مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، 159 ألف برميل يوميا.