مواقع تحذر من كارثية تحدي الـ10 سنوات، فما السبب

جهينة نيوز

انتشر مؤخراًتحدي الـ10 سنوات أو #10YearsChallenge والذي لاقى قبولاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاهير ومستخدمين للتطبيقات! والتحدي يقوم على نشر صورة المستخدم في 2009 وصورته اليوم كنوع من المقارنة أو فقط للضحك على الستايل القديم والجديد.وبما أنّ غالباً ما يتجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ابتكار نظريات جديدة وغريبة، يمكن تصنيفها تحت نظريات المؤامرة، أصبح التحدي الجديد ضحيتهم.

فقد ربط البعض أنّ قواعد التحدي قد تكون ضمن خطة "خبيثة" لفيسبوك تقوم على جمع عديد كبير من الصور للأشخاص كطريقة لتخزين معلومات حول تطور شكل العالم منذ 10 سنوات حتى الآن.

وكانت خبيرة التقنية كيت أونيل أول من توصل للنظرية، فكيف يمكن لفيسبوك استخدام المعلومات؟

يمكن استخدام المعلومات لتطوير تقنية "التعريف بالوجه" والتي لها فوائد كثيرة، فيمكن للشركة بيع البيانات لشركات الإعلانات التي بدورها قد تستخدمها لتسويق المنتجات حسب أشكال الناس وأعمارهم، بيع هذه البيانات يمكّن فيسبوك من الحصول على أرباح طائلة.

ويمكن للشركة أيضاً أن تستخدم البيانات وتبيعها لشركات التأمين الصحي التي يمكن أن تستخدمها بدراسات عديدة لتقييم تطور شكل الناس.