جوجل يحتفل بالعيد ال ٨٦ لميلاد الفنانة داليدا

جهينة نيوز

احتفل محرك البحث الشهير جوجل، بالذكرى الـ86 لميلاد الفنانة العالمية الراحلة داليدا، والذي يصادف الـ17 من كانون ااثاني لعام 1933، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أهم المحطات التي مرت فيها الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية وكيف أنهت حياتها وانتحرت بعد كتابتها رسالتها الأخيرة.

داليدا أو يولاندا كريستينا جيجليوتي هي فنانة ومغنية إيطالية مصرية ولدت في شبرا لأبوين من المهاجرين وتعود أصولهما إلى جزيرة كالابريا في جنوب إيطاليا.

بدأت حياتها بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر وفازت بها سنة 1954 بدأت حياتها الفنية في فرنسا وغنت بتسع لغات: العربية والإيطالية والعبرية والفرنسية واليونانية واليابانية والإنجليزية والإسبانية والألمانية.توفيت سنة 1987 منتحرة بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة، بعد أن تركت رسالة قالت فيها "سامحوني الحياة لم تعد تحتمل"، ودفنت في مقبرة مونمارتر بباريس، وصنع تمثال لها على القبر بنفس الحجم الطبيعي لها وهو يعتبر إحدى أكثر الأعمال المنحوته تميزًا في المقابر الخاصة بالمشاهير.