رسائل احتيالية من واتس أب... لسرقة البيانات الشخصية

جهينة نيوز

حذّرت شركة طيران سنغافورة زبائنها من خدعة جديدة تُرسل عبر تطبيق واتساب، تستدرج المستخدم إلى عرض “زائف” يخص تذاكر رحلات مجانية.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية التي نشرت الخبر، إن الرسائل المخادعة التي تظهر كإخطار باسم شركة طيران سنغافورة، تطلب من المستخدم النقر على رابط يأخذه إلى موقع “احتيالي” يسرق بياناته الشخصية.

وحذّرت طيران سنغافورة مستخدمي واتساب من هذه الخدعة، وقالت إنها أبلغت عن الموقع وطالبت بإغلاقه.

ونقلت صن عن بيان طيران سنغافورة: “لقد انتبهنا لوجود موقع يزعم أنه من طيران سنغافورة يعرض تذاكر طيران مجانية كجوائز قبل أن يطلب من المستخدم بياناته الخاصة”.

وأضافت: “لقد أبلغنا عن الموقع وطالبنا بإغلاقه، ونود أن ننوه الزبائن بأن يتحلوا بالحذر عند الكشف عن معلومات شخصية لمصادر غير موثوقة”.

وتقول الرسالة التي تبث على واتساب: “طيران سنغافورة يقدم لك تذاكر مجانية احتفالاً بالذكرى السنوية السبعين”، ثم يزعم بعد ذلك أن بوسع الفائز الحصول على التذاكر بالنقر على رابط مدرج بالرسالة.