خصلة شعر من شعر مارلين مونرو بهذا السعر الخيالي؟

الخميس, 17 كانون الثاني 2019 الساعة 13:13 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

خصلة شعر من شعر مارلين مونرو بهذا السعر الخيالي؟

جهينة نيوز

اقتنى أحد معجبي الممثلة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، خصلة من شعرها من موقع إليكتروني عرضها في مزاد علني ،مقابل 16500 دولار ، أي 14500 يورو.

خصلة شعر أسطورة الإغراء التي غادرت الدنيا في عام 1962، كانت ضمن مجموعة مقتنيات حلاقها الخاص ''كينيث باتيل'' ، الذي حفظها منذ 1958 إلى غاية وفاته، في علبة مغطاة بالزجاج ومعها صورة لصاحبتها.

وحسب معلومات موقع TMZالذي أورد الخبر، سبق للحلاق أن أهدى الكثير من أصدقائه خصلات من شعر مارلين مونرو.

موقع Moments of Time الذي عرض الخصلة للبيع، عرض إلى جانبها مقتنيات نادرة للمشاهير ، كرسالة خطية للزعيم مارتن لوثر كينغ، وميدالية تمثل التاج الذي كان يضعه مغني الراب الأمريكي توباك شاكور يوم مقتله.


أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا