تعرف على حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة صباح اليوم!

جهينة نيوز

أدت الأحوال الجوية السائدة في البلاد إلى إغلاق عدد من الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية والسويداء والقنيطرة وذلك نتيجة تساقط وتراكم الثلوج.

وأوضحت إدارة المرور في وزارة الداخلية في نشرتها صباح اليوم أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق الزبداني بلودان والزبداني سرغايا سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

في منطقة التل جميع الطرق المؤدية إلى بلدات رنكوس حوش عرب تلفيتا غير سالكة بسبب تراكم الثلوج والطرق المؤدية إلى بلدات حلبون /عكوبر/ بدا/معرة صيدنايا/مدينة صيدنايا سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

في منطقة قطنا طريق دربل عرنة وطريق/خربة السودا/ عين الشعرا دربل/ بقعسم/ قلعة جندل وطريق بيت سابر وبيت تيما وكفر حور غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وفي منطقة القطيفة طريق جبعدين مغلق بسبب تراكم الثلوج وطريق عين التينة معلولا سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق الجبة عسال الورد غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حماة كل الطرق سالكة عدا طريق/جوبة برغال شطحة/ وطريق /صلنفة جورين/وطريق/القرندح عين الكروم/سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طريق صلنفة محطة البث /الغاب وطريق /مركية مقامات بنى هاشم/ وطريق/الدالية بطموش/و/الدالية معرين وطريق/جوبة برغال الغاب/ و/القرندح الشعرة/ الغاب غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق/ بيت ياشوط بشيلى/و /بيت ياشوط المنيزلة/ سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا طريق السويداء الكفر/ صلخد وكل الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد والقرى التابعة لها وطريق شهبا /شقا وشهبا/ السويداء والطرق المؤدية لنواحي الغازية/ذيبين/القريا وقراها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق شهبا/ نمرة أم ظبيب تيما غيضة نمرة/ والطرق المؤدية الى ناحية المشنف والطرق المؤدية إلى ناحية ملح وقراها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة طرطوس كل الطرق سالكة عدا الطريق المؤدية من ناحية العنازة/ قرى بيت جاش/ مصياف/ نحل الجرد غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة القنيطرة جميع الطرق في المحافظة سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفقد جاهزية سياراتهم قبل السفر وخاصة المكابح وماسحات الزجاج والانوار الخاصة بالضباب وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق وفى الانفاق والجسور والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة الى انها خصصت الرقمين /5422703/5411365/ للاستعلام عن حالة الطرق.