لإخفاء علاقتها الغير شرعية بأخيها.. فتاة ترمي ابنتها في الشارع

جهينة نيوز

ارتكبت امرأة جريمة مزدوجة، فلم تكتف بإقامة علاقة محرمة مع شقيقها، بل أقدمت على رمي طفلتها حديثة الولادة في الشارع، خوفا من الفضيحة.

وجدت الواقعة المؤلمة في مصر، حيث تعود تفاصيلها إلى زمن عثور أحد المواطنين بمحافظة المنوفية شمال مصر يوم السبت، على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بالشارع داخل كيس بلاستيكي.

وتكفل الرجل بإبلاغ السلطات الأمنية بالجهة، وبالمعاينة والفحص الأولي، تم الكشف عن طفلة حديثة الولادة مربوطة الحبل السري وملفوفة بقطعة من القماش ولا توجد بها إصابات ظاهرة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمستشفى منوف العام، تبين أنها حديثة الولادة عمرها عدة ساعات والحالة العامة متوسطة وتم إيداعها بالحضانة.

وتوصلت تحريات قسم الشرطة بأن والدة الطفلة تبلغ من العمر 18 سنة، وهي طالبة، وكانت حاملا من شقيقها البالغ من العمر 17 عاما، وتخلصت من طفلتها ورمتها في الشارع لإخفاء الفضيحة.