استخراج كرة قدم من معدة شاب سعودي

جهينة نيوز

عثر فريق جراحي سعودي في مستشفى الملك فهد بجدة على أكثر من 30 قطعة بلاستيكية مختلفة الأحجام، بينها أجزاء كاملة لكرة قدم، وأكياس لوجبات سريعة، وبالونات داخل معدة شاب يبلغ من العمر 16 عاما بعد وصوله للمستشفى.

وحسب صحيفة عاجل السعودية فإن عائلة حضرت إلى المستشفى المذكور تشكو معاناة ابنها من استفراغ، وألام في البطن و اضطربات نفسية، وكشفت صور الأشعة إلى وجود ثقب في الجهاز الهضمي للشاب بالإضافة إلى جسم غريب في المعدة.

وأظهرت الفحوصات الطبية احتواء المعدة على أكثر من 30 قطعة بلاستيكية مختلفة تشكل أجزاء من كرة قدم، وأكياسا بلاستيكية لوجبات سريعة وبالونات.

وتعرض الشاب إلى تدخل جراحي عاجل تم خلاله استخراج الجسم الغريب وإصلاح الثقب في جدار المعدة، وتَمّ استكمال العملية الجراحية بتنظيف البطن من السوائل وآثار الالتهابات، ومن ثم إغلاقها ومتابعة حالة المريض وهو بصحة جيدة.