سما المصري متهمة بالاساءة لرمز من رموز الكويت.. فمن هو؟

جهينة نيوز

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا بمنع دخول الراقصة الاستعراضية سما المصري إلى الكويت، وذلك بعدما أثارت ضجة مؤخرًا واستفزت البعض في آخر زيارة لها، بسبب تصويرها مقطع فيديو ساخر وبه إيحاءات جنسية بالقرب من أبراج الكويت في الشارع العام.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان هي من وجهت الدعوة لسما المصري للحضور إلى برنامجها "كشف حساب" وكتبت عبر حسابها تعليقًا على القرار الذي صدر بمنع الراقصة الاستعراضية من دخول الكويت وقالت: " اليوم وصلني خبر شبه مؤكد بأن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارًا بمنع سما المصري من دخول أراضيها، أو إعطائها تأشيرة دخول بعد الفيديو".

وتابعت العيدان: "أنا زعلانة منا راضية لأنه بعد استضافتها طلعنا منها الوجه المشرق غير المعرف عنها بالسوشال ميديا أو اللقاءات في الإعلام المصري".

الجدير ذكره، أن سما المصري تعرضت لحملة انتقادات لاذعة من الكويتين وذلك لأنهم أعتبروا أن وقوفها في الشارع بفستان ضيق وحركاتها التي تحمل إيحاءات جنسية بالقرب من الأبراج هي إهانة لرمز من رموز الكويت وطالبها العديد باحترام الدولة التي تتواجد فيها.