ضربات صاروخية مكثفة على مواقع الارهابيين وتدمير مواقع محصنة لهم بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

ردت وحدات الجيش العاملة في ريف حماة الشمالي بالأسلحة المناسبة على اعتداءات مجموعات إرهابية على النقاط العسكرية التي تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة.

ووجهت وحدات الجيش ضربات صاروخية مكثفة على مواقع إرهابيي “كتائب العزة” وتحركاتهم في كفر زيتا رداً على خروقاتهم لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح وإطلاقهم نيران القنص نحو نقاط الجيش العاملة في الريف الشمالي.

واسفرت الضربات عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير مواقع محصنة كانوا يتخذونها منطلقا لاعتداءاتهم على النقاط العسكرية.

واحبطت وحدات الجيش محاولة تسلل مجموعات إرهابية باتجاه أطراف بلدة معركبة بريف حماة الشمالي وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

ونفذت وحدات من الجيش أمس عمليات مركزة على مواقع وتحصينات مجموعات إرهابية حاولت التسلل من محور محيط بلدتي حصرايا واللطامنة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في ريف حماة الشمالي.

ويعد ما يسمى تنظيم “كتائب العزة” أحد أكبر المجموعات الإرهابية المنضوية فيما يسمى تنظيم “هيئة تحرير الشام” الذي تتزعمه “جبهة النصرة” وأغلب إرهابييه من المرتزقة الأجانب تسللوا عبر الأراضي التركية بعد أن تلقوا التدريبات داخل معسكرات في تركيا.

المصدر: سانا