مختلف مناطق السويداء تغطى بالثلج والبدء بفتح الطرق في مراكز المدن

جهينة نيوز

عمت الهطولات الثلجية خلال الساعات الماضية مختلف مناطق محافظة السويداء وتسببت بإغلاق الطرق حيث تجاوزت المتر في بعض المواقع وفي تصريح لسانا اليوم ذكر رئيس قسم الجاهزية في محافظة السويداء مبارك سلام أن سماكة الثلوج تراوحت بشكل وسطي بين 5 و 60 سنتيمترا وتجاوزت في بعض المواقع المتر في المنطقة الواقعة إلى الغرب من قرية سالة.

وبين سلام أن الثلوج أدت لإغلاق كل الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها وناحية ملح وقراها ومحاور صلخد- عرمان- ملح – والسويداء – الكفر- صلخد – وشهبا – نمرة – أم ضبيب -تيما -دوما ومياماس -السهوة -تل اللوز – وقنوات- مفعلة- الطيبة فيما كانت باقي الطرق سالكة بصعوبة.

ولفت سلام إلى أنه بدأ العمل منذ ساعات الصباح الباكر بفتح الطرق ضمن مراكز المدن وخلال الساعات القليلة سيتم البدء بفتحها في المناطق الأخرى مبينا أنه لم تسجل حتى الآن أي أضرار فيما تعرضت بعض قرى المنطقة الشرقية لأعطال بالكهرباء سيجري إصلاحها تباعا مع بدء فتح الطرق المغلقة.