هيفاء وهبي تظهر بإطلالة جديدة ولون شعر جديد

جهينة نيوز

بعد ان اعتاد جمهورها إطلالتها بالشعر الاسود الغامق قامت وهبي ولأول مرة بتغيير لون شعرها، وقررت اخذ خطة جديدة وجريئة وقامت بصبغ شعرها باللون الزهري.

وظهرت وهبي بالصور التي نشرتها على إنستغرام باللوك الجديد مُرتدية ثوب أبيض وبنطلون جلدي من اللون الأسود، وانتعلت حذاء شفاف من ناحية الجوانب مع مقدمة باللون الأسود، واكملت وهبي إطلالتها بسوار يد ضخم، واختارت لمكياجها ألوان قريبة إلى لون شعرها، مع التركيز على إبراز عينيها، وأغلقت الفنانة اللبنانية خانة التعليقات تفاديًا لأي انتقادات.

في المقابل تداول الجمهور صور وهبي بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي مُشبهين لوكها الجديد بنجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كايلي جينر، والتي كانت قد اعتمدت اللون الزهري لشعرها.

يُشار إلى أن هذا اللون موضة اتبعها عدد كبير من المشاهير الأجانب من بينهم النجمة العالمية pink ونيكي ميناج، لتظهر فيه وهبي مؤخرًا وهي الخطوة التي وصفها الكثير بالجريئة وغير التقليدية.

يُذكر إلى أن العديد من الشائعات كانت قد انتشرت مؤخرًا حول علاقة حب تجمع هيفاء وهبي بمدير أعمالها الفنان المصري الشاب محمد وزيري، والتزمت وهبي الصمت حول هذه الشائعة.