مي حريري تنتقد اطلالات نجوى كرم

جهينة نيوز

وجهت الفنانة اللبنانية مي حريري انتقادات عدة لشمس الأغنية نجوى كرم، وذلك خلال لقائها في برنامج "تحت السيطرة"، وخلال إحدى فقرات البرنامج، لم تستطع أن تحبس دموعها عندما بدأ الحديث عن زوجها الراحل الموسيقار ملحم بركات.

وعلقت حريري على مقطع تم عرضه خلال الحلقة للفنانة نجوى كرم وهي تغني في حفل خاص للفاشينيستا "خلود" ليلة رأس السنة، مؤكدة أن نجوى لم يكن لديها عرض أفضل في ذاك الوقت حتى تفضله على هذا الحفل.

وأيضًا علقت على إطلالة شمس الأغنية اللبنانية في حفل تجديد عقدها مع روتانا عندما اختارت فستان أسود مكشوف الظهر، لتقول أنه برأيها هذا الفستان هو لفتاة عشرينية وتابعت قائلة: "بتضلها نجوى بنت..ما تزوجت..حلوة وبنوت"، مما دفع أروى لتصحيح ما قالته مي حريري وتذكيرها أن نجوى سبق وخاضت تجربة زواج.

الجدير ذكره، أن مي حريري في نهاية البرنامج لم تستطع أن تتمالك نفسها وبدأت بالبكاء بمجرد عرض فيديو خاص لزوجها الراحل ملحم بركات، وأكدت أنها تشتاق له بشدة مشيرة أن وفاته كانت صدمة كبيرة جدًا لها.