ايقاف الدوام في جميع مدارس دمشق اليوم نتيجة الأحوال الجوية السائدة

جهينة نيوز

أعلنت مديرية تربية دمشق عن تعطيل المدارس اليوم الخميس في جميع مناطق المحافظة بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وبين مدير تربية دمشق غسان اللحام في تعميم تلقى موقع جهينة نيوز نسخة منه انه تقرر ايقاف الدوام في مدارس دمشق اليوم الخميس نظرا لسوء الاحوال الجوية على ان يتم تعويض الفاقد التعليمي في الوقت المناسب وتستمر الادارة الفرعية بدوامها كالمعتاد.

كان وزير التربية اصدر تعميما يسمح لمشرفي المجمعات التربوية ومديري المدارس والمشرفين بإيقاف الدوام المدرسي وفق تقديرهم للأحوال الجوية حرصا على سلامة وأمان جميع الطلاب.

وتتعرض منطقة دمشق وريفها والمنطقة الجنوبية لهطولات ثلجية ومطرية نتيجة المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد ما تسبب بإغلاق بعض الطرق جراء تراكم الثلوج.