وزير التعليم يطالب الجامعات الخاصة بتبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد وإلغاء الاستثناءات!

جهينة نيوز

عقد وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم أمس اجتماعاً مع جميع رؤساء الجامعات الخاصة ناقش فيه العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعات الخاصة وأوضاع الطلاب، وأعضاء الهيئة التدريسية، وتعادل الدرجات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية، وآلية أتمتة قبول الطلاب في الجامعات الخاصة بموجب مفاضلة تضمن تكافؤ الفرص.

وأكد الوزير الدور المهم الذي تقوم به الجامعات الخاصة كرديف للجامعات الحكومية في تأهيل الكوادر العلمية ومشاركتها في التنمية، وتحقيق رغبة كل طالب بالاختصاص الذي يرغب في دراسته، مشدداً على ضبط العملية التعليمية في الجامعات الخاصة والتقيد والالتزام والعمل على تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد وإلغاء الاستثناءات.

وطالب إبراهيم رؤساء الجامعات بتهيئة الجامعات الخاصة والعودة إلى مقراتهم الدائمة وضبط الرسوم الجامعية.

بدورهم رؤوساء الجامعات قدموا عدداً من المداخلات تمحورت حول تأطير القرارات الناظمة لعمل الجامعات الخاصة وفق منهجية واضحة وملزمة للجميع، وضبط العلاقة بين الوزارة والجامعة بما يعود بالفائدة على العملية التعليمية وسرعة إنجاز معاملات الطلاب وتعادل الإنتاج العلمي.

كما تم الطلب من الوزارة دراسة قواعد الاعتماد العلمي بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وإيفاد معيدين إلى الجامعات الحكومية لمصلحة الجامعات الخاصة.

وفي الختام أكد د. إبراهيم اهتمام وزارة التعليم العالي بالنقاط التي طرحت خلال الاجتماع، وإيجاد آليات لحل كل القضايا بما فيه المحافظة على جودة التعليم في الجامعات وتحقيق الفائدة للطلبة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون وزير التعليم العالي الدكتور بطرس ميالة أنه تم التركيز على أهمية إيفاد معيدين لمصلحة الجامعات الخاصة، مع أهمية عودة الجامعات إلى مقراتها الأساسية، مشيراً إلى أن تطبيق الدراسات العليا في الجامعات الخاصة قيد الدراسة، وهناك العديد من الموضوعات تتابع حالياً لتحسين واقع الجامعات الخاصة.