معتمدو غاز دمشق وريفها يتبرؤون من الأزمة.. وغاز المطاعم من جمعيتهم!

جهينة نيوز

بين مصدر في جمعية معتمدي الغاز في دمشق أن عمليات تسليم المادة للمعتمدين أصبحت قليلة جداً موضحاً أن المعتمدين يستلمون مخصصاتهم كل عشرين يوماً وبكميات لا تتجاوز 300 أسطوانة للمعتمد الواحد.

موضحاً بأن عمليات توزيع المادة تذهب في أغلبها لعمليات التوزيع المباشر للمادة مؤكداً أن تحميل الموزعين مسؤولية الأزمة أمر غير صحيح فالمسألة بالتوريدات وتوافر المادة مبيناً أنه قبل الأزمة في بداية الشهر الماضي كان المعتمدون يبحثون عن المشترين وأنهم كانوا يستنجدون لكثرة المادة.

ولفت المصدر إلى أن عدد الأسطوانات التي وزعت اليوم في دمشق بشكل مباشر تجاوز 10 آلاف أسطوانة و4 آلاف توزيع محافظة مبيناً أن المعتمدين توقفوا عن العمل والحكومة تضع الأزمة بظهر معتمدي الغاز وكأنهم سببها مبيناً أن المعتمد يوزع المادة بوجود معتمد من التموين وتم توجيه التوزيع المباشر للموظفين في المؤسسات الحكومية ما يضطر الموظف لحمل أسطوانته معه إلى عمله ومن ثم استئجار سيارة لنقلها إلى منزله ما يوصل ثمن الأسطوانة إلى 5 آلاف ليرة.

ووفقاً للمصدر فإن إيصال الغاز للمعتمدين يعني تخفيف الازدحام ويعني شمولية إيصال المادة للمستهلك.

ووفقاً للمصدر فإن عدد موزعي دمشق يبلغ 110 معتمدين وفقاً لما يجري فإن دوره يصل إلى 20 يوماً حتى يستطيع الحصول على المادة من وحدات التعبئة في فرع غاز دمشق وريفها مبيناً أن أفضل المعتمدين حصل على ثلاث وجبات فقط منذ بداية الشهر الماضي حتى الآن.

وأوضح المصدر أن المطاعم في دمشق تحصل على حصتها عن طريق جمعية المطاعم مبيناً أن حاجة المطاعم تصل إلى 2000 أسطوانة يومياً يتم توزيعها على معتمديهم بواقع 75 أسطوانة لكل معتمد بدلاً من مئة أسطوانة سابقاً.

ووفقاً للمصدر فإن عدد البواخر التي وصلت اثنتين بواقع 2500 طن لكل واحدة وأن المعلومات تؤكد وصول باخرة كبيرة اليوم أو غداً وباخرة أخرى بالحجم نفسها تقريباً يتم التعاقد عليها مبيناً أن وعود وزارة النفط متغيرة فكل يوم تؤكد أن الأزمة لن تطول وذلك على عكس الواقع الذي يؤكد أن الأزمة يمكن أن تطول في ظل أحوال جوية متقلبة.

«الوطن» جالت على بعض معتمدي الريف الذين أكد أغلبهم عدم حصوله على المادة لأكثر من شهر علماً أن عدد المعتمدين في الريف يتجاوز 1500 معتمد.