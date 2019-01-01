صباغ يلتقي وفد برلماني روسي و هذا محور اللقاء

جهينة نيوز:

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ عمق علاقات الصداقة المتجذرة بين روسيا الاتحادية وسورية والتي تشهد تطورا على مختلف الصعد وأثمرت في السنوات الماضية عن تحالف في محاربة الإرهاب والانتصار عليه.

وأعرب رئيس مجلس الشعب خلال لقائه وفدا برلمانيا روسيا برئاسة ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما عن حزب روسيا الموحدة عن أمله في تعميق العلاقات بين المؤسسات التشريعية في سورية وروسيا وتكثيف الزيارات مستقبلا بين جمعية الصداقة السورية الروسية ومجلسي الشعب والدوما لما لهذه الزيارات من دور في تبادل الخبرات البرلمانية وتمتين العلاقات الثنائية.

من جانبه أعرب سابلين عن سعادته للقاءات المتواصلة والزيارات المتبادلة للوفود الفنية وللبحث المستمر في تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية مشيرا إلى توقيع اتفاق تعاون خلال الزيارة بين محافظة طرطوس ومحافظة سيفاستوبول الروسية وأثر ذلك على تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

ولفت سابلين إلى أن فكرة إقامة علاقة الصداقة والتعاون بين أقاليم ومحافظات كلا البلدين مستمرة في إطار العمل المشترك لجمعية الصداقة البرلمانية السورية الروسية مؤكدا على ضرورة المزيد من التعاون بما يخدم الشعبين الصديقين.

وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء أشار سابلين إلى أنه لمس بعد خمسة أعوام على زيارته الأولى لسورية مدى تحسن الأوضاع وقال “أهم ما رأيناه هو انتصار الجيش العربي السوري على معظم المجموعات الإرهابية بدعم من حلفائه” مضيفا “إنني فخور بأن بلدي هو في الصفوف الأولى للدول التي تدعم سورية في مكافحة الإرهاب الدولي”.

وتابع: نحن أصدقاء مخلصون ونتبادل الخبرات في كل المجالات والتعاون في المجتمع المدني وأنجزنا نجاحات كثيرة في إطار التعامل على مستوى جمعية الصداقة البرلمانية السورية الروسية ولن نقف عند هذه الإنجازات وسنستمر بالتعاون للبحث عن الفرص والمجالات الجديدة للتعاون المشترك لخير بلدينا وشعبينا الصديقين.