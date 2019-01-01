تظاهرة الجمعة المقبلة في بغداد تنديداً بالتواجد الأميركي

جهينة نيوز:

يعتزم ناشطون ومثقفون عراقيون، تنظيم تظاهرة كبرى يوم الجمعة المقبل تنديدا بالتدخل الأميركي في العراق وزيادة تواجده العسكري ومطالبة الحكومة بالعمل على سحب القوات الأجنبية من العراق.

وقال السياسي والناشط العراقي حسن العتابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جميع القوى الوطنية من نخب ومثقفين سيخرجون بتظاهرة يوم الجمعة المقبل احتجاجا على التدخل الأميركي السافر في العراق”.

وأضاف العتابي، أن “التظاهرة ستندد بالتدخلات الأميركية في الشأن العراقي وتدعو الحكومة لوضع حد لجميع التدخلات الاجنبية”.

وتابع أن “الجانب الأميركي هو من يتحمل الفوضى في البلاد وسوء الخدمات والوضع الأمني، فضلا عن عمله على إعادة الفاشلين والسارقين الى الحكم ودعم القوى المعارضة في الخارج”.