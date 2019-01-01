إطلاق 3 صواريخ “زلزال1” على تجمعات المرتزقة في نجران

الأربعاء, 16 كانون الثاني 2019 الساعة 23:27 | سياسة, عربي

إطلاق 3 صواريخ “زلزال1” على تجمعات المرتزقة في نجران

جهينة نيوز:

استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم الأربعاء، تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في قطاع نجران. وأفاد مصدر عسكري أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت 3 صواريخ “زلزال1” محلي الصنع على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس وحققت إصابات مباشرة.

وذكر المصدر أن القوة المدفعية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بعدد من القذائف في ذات الجبهة، مؤكدا أن القصف المدفعي حقق إصابات مباشرة في صفوف وآليات المرتزقة. يذكر أن وحدة الهندسة دمرت أمس الثلاثاء، آلية عسكرية تابعة لمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة في صحراء البقع قبالة نجران.

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