ميليشيا قسد تدعم إقامة منطقة عازلة للاحتلال التركي و تتطلع للتفاهم مع نظام اردوغان

جهينة نيوز:

أعلنت قيادة تحالف "ميليشيا قسد"، عن سعيها للتوصل إلى "حلول وتفاهمات" مع تركيا وعزمها دعم إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا.

وقالت قيادة ميليشيا "قسد"، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ونشرته على موقعها الرسمي: "إن قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية ( SDF ) ومنذ تأسيسها وحتى تاريخه، بذلت كل الجهود في إطار مهمة محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش، وغيره من التنظيمات الراديكالية الإرهابية، وحققنا نجاحات باهرة وكبيرة في هذه المهمة الصعبة والشاقة، وذلك بالعمل والتنسيق مع شركائنا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت قيادة "قسد": "في هذه الأثناء، وعلى الدوام، كانت مهمة حماية جميع مكونات منطقة شمال وشمال شرق سوريا تسير على أكمل وجه، وتعتبر إحدى مهامنا الأساسية، ونكاد نؤكد أن منطقتنا هي المنطقة الوحيدة التي تتعايش فيها كل المكونات السورية، ولم نشكل عامل تهديد خارجي ضد أي من دول الجوار وخاصة تركيا، التي نتطلع و نأمل للوصول إلى تفاهمات وحلول معها تؤمن استمرار الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية معها".

وختم البيان بالقول: "إننا في قوات سوريا الديمقراطية، سنقدم كل الدعم والمساعدة اللازمة لتشكيل المنطقة الآمنة التي يتم تداولها حول شمال وشمال شرق سوريا، بما يضمن حماية كل الإثنيات والأعراق المتعايشة من مخاطر الإبادة، وذلك بضمانات دولية، تؤكد حماية مكونات المنطقة وترسخ عوامل الأمان والاستقرار فيها، وتضمن منع التدخل الخارجي بها".

وأصدرت قيادة "قسد" هذا البيان في الوقت الذي يستعد فيه الاحتلال التركي لشن عملية عسكرية واسعة تستهدف من تصفهم بالإرهابيين من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تمثل الهيكل الأساسي لـ"ميليشيا.