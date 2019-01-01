تعيين المهندسة سناء جميل الشوا معاوناً لوزير الثقافة

الأربعاء, 16 كانون الثاني 2019 الساعة 22:29 | شؤون محلية, أخبار محلية

تعيين المهندسة سناء جميل الشوا معاوناً لوزير الثقافة

جهينة نيوز

أصدر الرّئيس بشّار الأسد المرسوم رقم /10/ للعام 2019 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير الثقافة إلى المهندسة سناء جميل الشوا.

المهندسة الشوا مديرة التخطيط بوزارة الثقافة حائزة على، اجازة في الهندسة المدنية جامعة دمشق عام ١٩٨٨

وشغلت الشوا في مؤسسة الاسكان العسكرية من عام ١٩٨٨ وحتى ٢٠٠٤ منصب رئيس دائرة الانجاز والكلفة في الفرع ٧، و رئيس قسم الكمبيوتر الفرع ١٨، مهندس تنفيذ بعدة مشاريع.

ومعاون مدير التخطيط والاحصاء في وزارة الثقافة ٢٠٠٤_٢٠٠٥.

ومديرة التخطيط والاحصاء في وزارة الثقافة منذ عام ٢٠٠٥


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